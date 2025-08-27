Άλιμος: Μαθητές πήγαν να παίξουν στο προαύλιο δημοτικού σχολείου και βρήκαν πιστόλι ρέπλικα - Real.gr

Τρεις 16χρονοι βρήκαν το βράδυ της Δευτέρας ένα πιστόλι, σε δημοτικό σχολείο του Αλίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του notia.gr, οι μαθητές είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν στο προαύλιο, όταν ο ένας από τους τρεις που έφτασε πρώτος, μπαίνοντας είδε το όπλο, δίπλα στην είσοδο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη πήρε τηλέφωνο την Άμεση Δράση και μέσα σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σχολείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα.

Επειδή βρέθηκε σε εμφανές σημείο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος το πέταξε εκεί όπως όπως, για να το «ξεφορτωθεί», φοβούμενος πιθανό έλεγχο, αφού σε κοντινό σημείο στήνει συνήθως μπλόκα η ΔΙΑΣ.

Πρόκειται για όπλο που συνηθίζουν να χρησιμοποιούν κακοποιοί για ληστείες. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης. Όπως είπε στο Notia.gr, η Δευτέρα ήταν η πρώτη ημέρα, μετά τις διακοπές, που άνοιξαν ξανά τα προαύλια των σχολείων του Αλίμου για να παίζουν τα παιδιά. Ο φύλακας άνοιξε την κεντρική είσοδο του σχολείου στις 17:30, ωστόσο δεν αντιλήφθηκε την ύπαρξη του όπλου που απεστάλη για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.