Άλιμος: Σπείρα διαρρηκτών είχε «ανοίξει» 15 σπίτια σε Αττική και άλλες περιοχές – Πώς δρούσε - Real.gr

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου έβαλε τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει 15 κλοπές-διαρρήξεις σε οικίες σε όλη την Επικράτεια

Αποδομήθηκε, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές-διαρρήξεις σε οικίες σε όλη την Επικράτεια.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες σε όλη την Επικράτεια και συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. 28χρονος και 31χρονος ύστερα από καταδίωξη στην περιοχή του Ασπροπύργου, οι οποίοι σε προγενέστερο χρόνο αποπειράθηκαν να παραβιάσουν παράθυρο οικίας στην περιοχή Ερυθρές.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι κατηγορούμενοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, έκαναν χρήση πυροσβεστήρα σε βάρος των αστυνομικών, τον οποίο στη συνέχεια εκσφενδόνισαν προς το εμπρόσθιο τμήμα του περιπολικού οχήματος.

Κατόπιν, οι δράστες ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, όπου πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, ενώ ταυτοποιήθηκαν -6- ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Άπαντες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, ενώ σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, καθώς και διακριτούς εναλλασσόμενους ρόλους, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, κινούμενα με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχαν εκμισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, εντόπιζαν τις οικίες-στόχους και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίαζαν με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων κεντρικές εισόδους και μπαλκονόπορτες και αποκτούσαν πρόσβαση στους χώρους, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι δεν δίσταζαν να εισέρχονται στις οικίες ακόμη και όταν οι ένοικοι βρίσκονταν εντός, ενώ προς μεγιστοποίηση της λείας τους προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-ρουχισμός που χρησιμοποίησαν για την τέλεση των κλοπών,

-4 κυνηγετικά φυσίγγια,

-πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και

-γάντια.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -15- περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων σε οικίες σε Αττική, Αρκαδία, Κορινθία, Αργολίδα και Κατερίνη.

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.