Άλιμος: Συνελήφθη ο 17χρονος που ξυλοκόπησε 15χρονο μαθητή - Real.gr

17χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 15χρονο μαθητή μέσα στο σχολείο του, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Αλίμου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και άλλο ένα άτομο.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της 11ης Νοεμβρίου, όταν δύο άτομα φόρεσαν κουκούλες, σκαρφάλωσαν στην περίφραξη του σχολείου και πλησίασαν τον 15χρονο, στον οποίο επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, προκαλώντας του τραυματισμούς.

Από την προανάκριση, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 17χρονο και τον εντόπισαν μία ημέρα αργότερα, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Για το περιστατικό συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 12-11-2025 στον Άλιμο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, ανήλικος ηλικίας 17 ετών, ο οποίος επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε 15χρονο μαθητή την ώρα του διαλείμματος στον προαύλιο χώρο σχολείου στην περιοχή του Αλίμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδυνάμων ατόμων κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 11-11-2025 οι κατηγορούμενοι φορώντας κουκούλες, αφού σκαρφάλωσαν στην περίφραξη προαυλίου χώρου σχολείου στην περιοχή του Αλίμου, προσέγγισαν 15χρονο μαθητή και του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 17χρονο κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν, μεσημβρινές ώρες της 12-11-2025 στον Άλιμο.

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.