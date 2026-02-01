Άλκης Καμπανός: Συγκίνηση στο τρισάγιο στη μνήμη του - Συγκλονίζει η μητέρα του – Το μήνυμα του πατέρα του - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού σε μία είσοδο πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, που συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σήμερα το πρωί τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη στο σημείο της δολοφονίας του και παρά την κακοκαιρία όλη η οικογένεια του Άρη αλλά και πολίτες ήταν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Η μητέρα του αδικοχαμένου νεαρού, Μελίνα Κακουλίδου, συγκλόνισε μ’ ένα συγκινητικό ποίημα στον γιο της, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…

Πώς να από λησμονήσω αυτό που είναι ζωή

Κομμάτι από μένα σώμα μου και ψυχή…

Γιατί να μην αρχίζει ο Φλεβάρης απ’ τις δυο

και πρώτη του Φλεβάρη μου είπαν δεν είσαι εδώ…

Κι αν η σιωπή πονάει, εγώ θα σου μιλώ

Του πόνου σου να πάρω, όλο το μερικό…

Σένα σε λένε Άλκη και πάντα θα είσαι εδώ

Και εγώ η Μελίνα η μάνα πρέπει να ζω για δυο…

1 Φεβρουαρίου 2026».

Μετά τη σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 19χρονου αδικοχαμένου φίλου του Άρη, ο πατέρας του, Αριστείδης, μίλησε για το πώς εξελίσσεται η δίκη για την υπόθεση.

«Δυστυχώς συνεχίζονται να γίνονται τέτοια γεγονότα. Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Έχουμε μάθει εγώ και η σύζυγός μου να ζούμε με αυτόν τον πόνο. Τα ισόβια σε αυτήν την υπόθεση τα υποστήκαμε εμείς. Με τα 7 παιδιά του ΠΑΟΚ που χάσανε με τόσο άσχημο τρόπο τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία, βλέπουμε πως κάτι συμβαίνει που πρέπει να το διορθώσουμε. Αυτές θα πρέπει να είναι στιγμές περισυλλογής και περίσκεψης και όχι κριτικής. Να δούμε τι συμβαίνει και τι φταίει για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο ποδόσφαιρό μας και στη χώρα μας», ανέφερε στην ΕΡΤ ο Αριστείδης Καμπανός.

Για την έφεση να γίνει από ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο σε άμεσο δόλο είπε: «Είναι μία απόφαση της δικαιοσύνης που μας βρίσκει σύμφωνους. Όπου υπάρχει έγκλημα, πρέπει να υπάρχει και τιμωρία. Ξαναλέω ότι οι αυστηροί νόμοι λειτουργούν για τους παραβατικούς. Αν είμαστε σωστοί άνθρωποι στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν πρέπει να τους φοβόμαστε, αλλά να τους υπακούμε».