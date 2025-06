Αλλαγή χώρου για τη συναυλία του Mario Biondi στην Αθήνα - Real.gr

Η συναυλία του Mario Biondi στην Αθήνα, την Τρίτη 1 Ιουλίου 2025, μεταφέρεται από το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στο Θέατρο Δόρα Στράτου, στον Λόφο Φιλοπάππου.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά και δεν απαιτείται καμία αλλαγή.

Η συναυλία της Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025, θα πραγματοποιηθεί στη Μονή Λαζαριστών, όπως είναι προγραμματισμένη.

Δύο μοναδικές βραδιές με τον αισθαντικό ήχο του Mario Biondi, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φινέτσα!

Mario Biondi – This Is What You Are

https://www.youtube.com/watch?v=5IzccDy94Zg

Πληροφορίες Εισιτηρίων

30 Ιουνίου 2025

Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

Προπώληση: more.com





ΖΩΝΗ 3 / PL3: 38,50 ευρώ

ΖΩΝΗ 2 / PL2: 44,00 ευρώ

ΖΩΝΗ 1 / PL1: 49,50 ευρώ

1 Ιουλίου 2025

Θέατρο Δόρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάππου, Αθήνα

Όλα τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά και θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές σε νέες θέσεις με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν email με τις θέσεις τους στον καινούργιο χώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσαν κατά την αγορά τους μέσω της more.com.

Προπώληση: more.com

ΖΩΝΗ 4 / PL4: 38,50 ευρώ

ΖΩΝΗ 3 / PL3: 44,00 ευρώ

ΖΩΝΗ 2 / PL2: 55,00 ευρώ

ΖΩΝΗ 1 / PL1: 66,00 ευρώ

ΖΩΝΗ ΑΜΕΑ: 38,50 ευρώ