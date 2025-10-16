Quantcast
Πότε πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών - Real.gr
17:30, 16/10/2025
Πότε πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών

Μία ώρα πίσω θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, καθώς θα ισχύσει το χειμερινό ωράριο.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της – χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών αναφέρει:
«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».

