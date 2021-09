Αλλαγή στα εργασιακά των διανομέων σε μεγάλη αλυσίδα: Αντιδράσεις στα social media - H απάντηση της εταιρείας

Το ζήτημα, που πλέον είναι πρώτο στα ελληνικά trends του Twitter ξέσπασε όταν διέρρευσε η επιστολή που κοινοποίησε η efood σε διανομείς της εταιρείας.

«Αγαπητέ Rider, Στα πλαίσια της αύξησης της παραγωγικότητας του στόλου και της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας, θα θέλαμε να σου προτείνουμε να συμμετάσχεις και εσύ στο σχήμα συνεργασίας Freelancing» σημειώνεται, αρχικά, στην επιστολή που έγινε viral.

Έντονες αντιδράσεις στα social media

Το θέμα μάλιστα λαμβάνει και πολιτική χροιά. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην στέλεχος του Υπουργείου Εργασίας στις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ Νάσος Ηλιόπουλος έκανε το ακόλουθο post στο Facebook.

Οι χρήστες του Twitter, πάντως, επέδειξαν τα αντανακλαστικά τους γι’ άλλη μια φορά.

Έχει γίνει δουλίτσα με το #cancel_efood ; Έχουν βγάλει καμμία ανακοίνωση συγχωρέστε μας, ήταν τυχαίο ή παραγγέλνετε όλοι ακόμα από εκεί οπότε life goes on as usual?