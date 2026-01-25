Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού: Έκτακτο της ΕΜΥ, πορτοκαλί συναγερμός για 8 περιοχές - Real.gr

Έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα αρχίσουν να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας μας από αύριο, Δευτέρα (26/1).

Στο «μάτι» φαίνεται να βρίσκεται για ακόμη μια φορά, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, και το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26/1) σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25/1) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26/1) στο Αιγαίο.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26/1):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες».