Allwyn.gr: Το rebranding του ΟΠΑΠ φέρνει αέρα ανανέωσης και στο online περιβάλλον – Μια αναβαθμισμένη εμπειρία διασκέδασης στη νέα εποχή της Allwyn - Real.gr

Μια νέα ψηφιακή εμπειρία διασκέδασης προσφέρει το νέο website allwyn.gr. Η πλατφόρμα, που αντικατέστησε το opap.gr και opaponline.gr, περιλαμβάνει όλα τα αριθμοπαιχνίδια του ΟΠΑΠ που περνούν αναλλοίωτα στη νέα εποχή της Allwyn, καθώς και αποκλειστικό περιεχόμενο.

Το ντεμπούτο του allwyn.gr και της ανανεωμένης εφαρμογής Allwyn App πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου, όταν ξεκίνησε επίσημα το rebranding του ΟΠΑΠ σε Allwyn.

Η μετάβαση στο brand Allwyn δεν αποτελεί απλώς αλλαγή ονόματος αλλά μια στρατηγική επανατοποθέτηση, που τοποθετεί την τεχνολογία, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία στην καρδιά της εμπειρίας των πελατών.

Ένας ψηφιακός κόσμος διασκέδασης στα ανανεωμένα allwyn.gr και Allwyn App

Το νέο allwyn.gr αποτελεί έναν ολοκληρωμένο online κόμβο διασκέδασης, στον οποίο οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν όλη την εμπειρία που προσφέρει η Allwyn, όπου κι αν βρίσκονται.

Παρά την αλλαγή του brand, η εταιρεία διατηρεί ακέραιο το DNA και την κληρονομιά της. Τα δημοφιλή παιχνίδια, όπως το ΤΖΟΚΕΡ, το ΛΟΤΤΟ, το ΚΙΝΟ, το ΠΡΟΤΟ και το SUPER 3, διατηρούν την ταυτότητά τους και συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα στα ανανεωμένα allwyn.gr και Allwyn App.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο στον ιστότοπο όσο και στην εφαρμογή, οι επισκέπτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους, με λίγα κλικ, για όλα τα αγαπημένα παιχνίδια αριθμών καθώς και να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις κληρώσεις και τα αποτελέσματα.

Παράλληλα, έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο, real-time ανταμοιβές και νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες, ενώ μπορούν να ενημερώνονται πρώτοι για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις εκπλήξεις που φέρνει η νέα εποχή της Allwyn.

Εγκαινιάζοντας αυτή τη νέα εποχή, το allwyn.gr υποδέχεται τους νέους παίκτες με μια προσφορά χωρίς κατάθεση*. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να μάθουν περισσότερα εδώ.

