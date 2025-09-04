Quantcast
Αλόννησος: Φίδι πήγε… βόλτα σε beach bar - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr
real player

Αλόννησος: Φίδι πήγε… βόλτα σε beach bar – ΕΙΚΟΝΕΣ

10:29, 04/09/2025
Αλόννησος: Φίδι πήγε… βόλτα σε beach bar – ΕΙΚΟΝΕΣ

Άφωνοι έμειναν οι θαμώνες ενός beach bar στην Αλόννησο, όταν ξαφνικά είδαν ένα μεγάλο φίδι πάνω σε ένα δέντρο.

Όπως αναφέρει το gegonota.new,  ήταν μια δεντρογαλιά που διόλου ενοχλημένη από τον κόσμο… έκανε την βόλτα της πάνω σε μια ελιά, δίπλα από τα τραπέζια. Χρήστης της σελίδας Ερπετά & Αμφίβια Ελλάδας & Κύπρου, φωτογράφησε το δίμετρο φίδι, με τους ειδικούς να αποφαίνονται για το είδος του και να διαφωνούν εάν πρόκειται για δεντρογαλιά ή έφιο.

Ο έφιος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φίδια της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα και είναι φίδι ημερόβιο και έχει έντονη παρουσία στην Αλόννησο.

Είναι μη δηλητηριώδες φίδι και ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά την τραγωδία με τους 15 νεκρούς σε εκτροχιασμό τελεφερίκ - «Το Γκλόρια διαλύθηκε σαν χαρτόκουτο»

08:10 04/09
Μαφία στην Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους συλληφθέντες - Εκβιασμοί, απειλές και νέοι σοκαριστικοί διάλογοι

Μαφία στην Κρήτη: Η ώρα των απολογιών για τους συλληφθέντες - Εκβιασμοί, απειλές και νέοι σοκαριστικοί διάλογοι

07:32 04/09
Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

Πατήσια: Πώς έγινε η τραγωδία με την 34χρονη που γέννησε και πέθανε μαζί με το νεογνό - «Γύρισα και την είδα νεκρή» είπε ο σύζυγός της

07:26 04/09
Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι δεν είναι ακόμα έτοιμοι, αλλά κάτι πρόκειται να συμβεί

Τραμπ: Πούτιν και Ζελένσκι δεν είναι ακόμα έτοιμοι, αλλά κάτι πρόκειται να συμβεί

09:47 04/09
Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του

09:39 04/09
Τροχαίο δυστύχημα στο Κιάτο: Νεκρή 25χρονη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Τροχαίο δυστύχημα στο Κιάτο: Νεκρή 25χρονη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο

09:51 04/09
Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

Kontra 24: Πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχολογία ενόψει ΔΕΘ

08:01 04/09
ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

09:45 04/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved