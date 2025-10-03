Αμαλιάδα: Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – Σάρωσαν τα πάντα σε λιγότερο από 2 λεπτά - Real.gr

Σε σκηνές από ταινία παραπέμπει η διάρρηξη συμμορίας σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, με λεία κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το περιστατικό ξεκίνησε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα, όταν τουλάχιστον 6 άτομα έφτασαν στο σημείο με κλεμμένο όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν ως «πολιορκητικό κριό» για να ξηλώσουν κυριολεκτικά το ρολό ασφαλείας του καταστήματος.

Οι δράστες μάλιστα άφησαν το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου με alarm, για να φράξουν τον δρόμο και να συνεχίσουν ανενόχλητοι το έργο τους. Τότε, έσπασαν την τζαμαρία με λοστούς, μπήκαν στο εσωτερικό και άδειασαν τις προθήκες σε χρόνο λιγότερο των δύο λεπτών. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη διάρρηξη είχε κλαπεί πριν από μερικές μέρες από την περιοχή της Μανωλάδας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή για ίχνη των δραστών. Δεν αποκλείεται η σπείρα να έχει πραγματοποιήσει και άλλα παρόμοια «χτυπήματα» στην Ηλεία και γειτονικούς νομούς.