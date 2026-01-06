Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Ένας νεκρός μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων - Τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά - Real.gr

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, ο ένας πολύ σοβαρά, είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος, στην Αμαλιάδα το βράδυ της Δευτέρας.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και ακόμα ένας χαροπαλεύει στο νοσοκομείο της πόλης.