Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Ένας νεκρός μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων - Τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά - Real.gr

- Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και ακόμα ένας χαροπαλεύει στο νοσοκομείο της πόλης της Αμαλιάδας.
- Το τροχαίο συνέβη στο ύψος αντιπροσωπείας αυτοκινήτων κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν αυτοκίνητο επιχείρησε να μπει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά από κάθετο δρόμο και συγκρούστηκε με άλλο όχημα.
- Ο νεκρός και ο βαριά τραυματίας επέβαιναν στο κόκκινο όχημα που επιχείρησε να στρίψει, ενώ δύο άλλο άτομα που επέβαιναν στο γκρι όχημα, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.
Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, ο ένας πολύ σοβαρά, είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος, στην Αμαλιάδα το βράδυ της Δευτέρας.
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων και ακόμα ένας χαροπαλεύει στο νοσοκομείο της πόλης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ilialive, το τροχαίο συνέβη στο ύψος αντιπροσωπείας αυτοκινήτων κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν αυτοκίνητο επιχείρησε να μπει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά από κάθετο δρόμο και συγκρούστηκε με άλλο όχημα, κινούμενο από τον κόμβο Παπακασέλα προς Αμαλιάδα.
Ο νεκρός και ο βαριά τραυματίας επέβαιναν στο κόκκινο όχημα που επιχείρησε να στρίψει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, ενώ δύο άλλο άτομα που επέβαιναν στο γκρι όχημα, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.
