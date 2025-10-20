Άμεση αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ για εξαφάνιση στο Ηράκλειο - Βρέθηκε σώος 36χρονος - Real.gr

Ένα σημείωμα για επικείμενη αυτοκτονία ενός νεαρού άνδρα από το Ηράκλειο κινητοποίησε από χθες όλη τη δύναμη της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, αλλά και δεκάδων εθελοντών, οι οποίοι αναζητούσαν τον άνθρωπο που μέσα από το γράμμα που έγραψε, ανέφερε ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr ο νεαρής ηλικίας άνδρας δεν μπορούσε να δεχτεί ότι η σύζυγός του, του ζήτησε να χωρίσουν. Εκείνος, εμβρόντητος άκουσε τις προθέσεις της, έκανε προσπάθειες να την μεταπείσει, αλλά εκείνη δεν υποχωρούσε. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος έφυγε από το σπίτι του στο Ηράκλειο και πήγε χθες στο χωριό του, προκειμένου να δει τον πατέρα του.

Από χθες που βρέθηκε το γράμμα που άφησε πίσω του, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση πέρα από την αγωνία των συγγενών του που κίνησαν γη και ουρανό για να τον εντοπίσουν.

Μάλιστα, σηκώθηκαν drones για να “σκανάρουν” την περιοχή και επιστρατεύθηκαν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για να εντοπίσουν τα ίχνη του.

Τελικά, ο νεαρός άνδρας από το Ηράκλειο φαίνεται ότι είχε βρει καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο χωριό που μεγάλωσε. Εκεί, σήμερα το πρωί, τον βρήκαν κάτοικοι του χωριού και κάλεσαν σε βοήθεια.