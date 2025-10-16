«Αμετανόητος μέχρι τέλους»: Παραμένουν τα ισόβια στον «δολοφόνο με το τσεκούρι» στη ΔΟΥ Κοζάνης - Real.gr

Σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, καταδικάστηκε χθες ο επονομαζόμενος «δολοφόνος με το τσεκούρι».

Πρόκειται για τον άνδρα που το καλοκαίρι του 2020 προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, όταν εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης κρατώντας τσεκούρι και επιτέθηκε σε υπαλλήλους, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα. Ένας εκ των τραυματιών υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματά του, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Μετά από μια πολύωρη ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε εν βρασμώ ψυχής. Σύμφωνα με την απόφαση, η πράξη του ήταν αποτέλεσμα προμελέτης και συνειδητής επιλογής, με τους δικαστές να κάνουν λόγο για ιδιαίτερη αγριότητα και σκληρότητα της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε σε δημόσια υπηρεσία, μπροστά σε εργαζόμενους και πολίτες που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του μακελειού.

Με την απόφαση του Εφετείου, ο δράστης καταδικάστηκε: Σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του ενός υπαλλήλου, Σε 26 επιπλέον έτη φυλάκισης για την απόπειρα δολοφονίας δύο ακόμη εργαζομένων, καθώς και για τα αδικήματα οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.>



Σύμφωνα με το Star, κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του, επικαλούμενος γεγονότα αστυνομικής βίας εις βάρος πολιτών σε διαδηλώσεις, αλλά και προσωπική κακομεταχείριση που, όπως ισχυρίστηκε, είχε υποστεί κατά τη σύλληψή του, όταν είχε προκαλέσει φθορές σε μηχάνημα ΑΤΜ.

Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας του δεν εξέφρασε καμία μεταμέλεια και δε ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του ή τις οικογένειές τους. Η στάση του χαρακτηρίστηκε από το δικαστήριο ως αμετανόητη και προκλητική.

Οι νομικοί παραστάτες των θυμάτων, που παρέστησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την τελική απόφαση, δηλώνοντας: «Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον Ιούλιο του 2020 ολοκληρώθηκε με βαριά ποινή για τον δράστη, ο οποίος θα παραμείνει στη φυλακή για το αποτρόπαιο έγκλημα που σημάδεψε την Κοζάνη και στέρησε τη ζωή σε έναν αθώο δημόσιο υπάλληλο».