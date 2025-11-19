Νέος Κόσμος: «Αν αγγίξετε το όχημα θα σας μαχαιρώσω»: Νέα στοιχεία για τη βίαιη δράση του 29χρονου - Είχε επιτεθεί και σε δημοτικό αστυνομικό - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη βίαιη συμπεριφορά του 29χρονου που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου του 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο είχε πραγματοποιήσει ακόμη τρεις επιθέσεις στο παρελθόν. Μάλιστα, είχε επιτεθεί και σε έναν δημοτικό αστυνομικό, χτυπώντας τον και απειλώντας τον.

Ο δημοτικός αστυνομικός, μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε ένα περιστατικό που έγινε πριν από 3 χρόνια σε ένα στενό δρόμο, στην Πλάκα. Τότε, ο 29χρονος ήταν μαζί με έναν συνάδελφό του, καθώς εργάζονταν σε μια μεταφορική εταιρεία και έκαναν μετακόμιση.

Ο δημοτικός αστυνομικός με έναν ακόμη άνδρα, τους πλησίασαν για να κάνουν έλεγχο. Υπήρξε ένταση και συγκεκριμένα, στην αρχή έγινε ένας λεκτικός διαπληκτισμός, ωστόσο πολύ γρήγορα, η ένταση πήρε διαστάσεις, με τον 29χρονο να λέει: «αν αγγίξετε το όχημα θα σας μαχαιρώσω».

Αμέσως μετά, ήρθαν στα χέρια και χτύπησε τον δημοτικό αστυνομικό στο κεφάλι προκαλώντας του σοβαρό τραύμα.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές λένε στον ΑΝΤ1 ότι ο 29χρονος είναι ένα πολύ επικίνδυνο άτομο, το οποίο δεν δίσταζε και δεν διστάζει να ασκήσει βία χωρίς την παραμικρή αφορμή.

«Κατά τη διάρκεια ενός τροχονομικού ελέγχου σε άλλο όχημα, αφού με εξύβρισε στην αρχή, έγινε πολύ επιθετικός. Όταν πήγα να ελέγξω το όχημα του μαζί με τον συγκατηγορούμενό του, μου αντιστάθηκαν και με εξύβρισαν» δήλωσε αρχικά ο δημοτικός υπάλληλος.

«Έκανε όπισθεν και πήγε να με χτυπήσει με το όχημα. Προσπάθησα να διαφύγω. Πήγε να με χτυπήσει στην αρχή ο κύριος αυτός ο… Του κράτησα τα χέρια, ήρθαμε για λίγο σε χειροπάλη και όταν με χτύπησε το αυτοκίνητο τελικά, χάνω την ισορροπία μου, μου κατάφερε δύο χτυπήματα γρήγορα στο κεφάλι, έδειχνε ότι είναι εκπαιδευμένος σε κάποια πολεμική τέχνη. Πέσαμε κάτω μαζί. Καταδικάστηκε για βαριά σωματική βλάβη γιατί το μάτι είναι ακριβώς από κάτω. Απλά πρόλαβα και έσκυψα», κατέληξε ο δημοτικός υπάλληλος.