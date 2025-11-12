Μακελειό στα Βορίζια: Η μαρτυρία γυναίκας που πέρασε με τον σύζυγό της μέσα από τα διασταυρούμενα πυρά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Καρέ-καρέ τα δύο λεπτά του τρόμου και οι πυροβολισμοί

Η γυναίκα που πέρασε από τα διασταυρούμενα πυρά στα Βορίζια, σώζοντας τη ζωή της από θαύμα μαζί με τον σύζυγό της, «έσπασε» τη σιωπή της.

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Κρήτη για να παρευρεθεί σε γάμο και εκείνο το πρωί στα Βορίζια πήγε για καφέ. Ξαφνικά βρέθηκαν μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. «Υπήρχε πανικός, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι προσπαθούσαν να γλιτώσουν», ανέφερε η μάρτυρας στο Star.

«Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δεν θα μιλούσαμε»

Η γυναίκα περιέγραψε ότι είδε μπροστά της την 56χρονη να σωριάζεται στο έδαφος. «Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δεν θα μιλούσαμε», είπε, αναφέροντας ότι ο σύζυγός της κατάφερε να συνεχίσει να οδηγεί, παρότι το τζιπ είχε δεχτεί σφαίρα.

«Ο σύζυγός μου, ενστικτωδώς, δεν ξέρω πώς, συνέχισε να οδηγεί. Μία από τις σφαίρες βρήκε το κάθισμα του οδηγού. Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δε θα μιλούσαμε. Μας έσωσαν οι Άγιοι Ανάργυροι. Γλιτώσαμε από θαύμα», είπε χαρακτηριστικά.

Δεύτερος γύρος τρόμου για το ζευγάρι

Το ζευγάρι κατάφερε να απομακρυνθεί περίπου 300 μέτρα, αλλά ο τρόμος δεν είχε τελειώσει. Νέοι πυροβολισμοί ακούστηκαν ξαφνικά, ενώ οι Αρχές ενημερώθηκαν αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν άμεσα λόγω της συνεχιζόμενης βίας. Η αστυνομία και η οδική βοήθεια έφτασαν μετά από τρεις ώρες.

«Ήταν σαν δεύτερος γύρος. Πάρα πολλοί πυροβολισμοί, παντού. Καλέσαμε την Αστυνομία, το 112 και την οδική βοήθεια, όμως μας είπαν πως δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω των πυρών», είπε η γυναίκα.

«Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε -Οι ήχοι των πυροβολισμών μάς ξυπνούν κάθε βράδυ»

Σχεδόν δέκα ημέρες μετά το περιστατικό, οι μνήμες των πυροβολισμών και του πανικού συνεχίζουν να στοιχειώνουν το ζευγάρι. «Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Οι ήχοι των πυροβολισμών μάς ξυπνούν κάθε βράδυ», λένε.

Οι μάρτυρες έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές, ελπίζοντας ότι η μαρτυρία τους θα συμβάλει στην απονομή δικαιοσύνης και στη διακοπή του φαύλου κύκλου βίας που πλήττει τα Βορίζια.