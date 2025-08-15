Αναχωρούν και οι τελευταίοι εκδρομείς για τον Δεκαπενταύγουστο - Real.gr

Δεκάδες δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί και σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες που ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στο λιμάνι του Πειραιά, ανήμερα της Παναγίας, φεύγουν και οι τελευταίοι των τελευταίων εκδρομέων για τις δημοφιλείς περιοχές της νησιωτικής χώρας. Έλληνες και οι ξένοι εκδρομείς αναχωρούν με τα επόμενα δρομολόγια για τα νησιά. Οι επιβάτες από νωρίς, σήμερα, σχηματίζουν ουρές και με υπομονή περιμένουν τη σειρά τους για να περάσουν.

Πλέον των 22 δρομολογίων που αποπλέουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, ενώ ακόμη έξι σαλπάρουν από το Λαύριο για τις Κυκλάδες και άλλα έντεκα από τη Ραφήνα με προορισμό τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι.

Χθες παραμονή του 15Αυγουστου η κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής ήταν αυξημένη καθώς από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 27 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου 27.463 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 49 απόπλοι πλοίων συμβατικών και ταχύπλοων με 10.289 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνα αναχώρησαν 11 πλοία με 9.149 επιβάτες και από το Λαύριο 9 πλοία με 3.038 επιβάτες.

Το λιμενικό σώμα είναι σε αυξημένη επιφυλακή ενώ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους