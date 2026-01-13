Ανακοίνωση Aγροτικού Συλλόγου Δ. Αχαΐας κατά των συναδέλφων τους που μετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό: Δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους - Real.gr

Ανακοίνωση που στρέφεται κατά των δύο συναδέλφων τους που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Δ. Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δ. Αχαΐας. Τους κατηγορούν ότι δεν σεβάστηκαν τις αποφάσεις τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Σήμερα και χωρίς καμία συνεννόηση και ενημέρωση μάθαμε ότι 2 μέλη της συντονιστικής επιτροπής, κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά, αποφάσισαν να παρευρεθούν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό μη σεβόμενα τη γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων. Δηλώνουμε ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλο παρά μόνο τον εαυτό τους. Οι αγρότες της δυτικής Αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσσονται 100% με τις αποφάσεις της πανελλαδικής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν όσο και να το προσπαθούν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά για την επιβίωσή μας, όσοι “εφιάλτες” και να φανερωθούν»