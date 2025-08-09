Ανακοίνωση οικογένειας Σαμαρά: «Η Λένα μας θα ήθελε δωρεά σε φορείς με κοινωφελείς σκοπούς αντί στεφάνων» - Real.gr

Η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία παρακαλεί όσους επιθυμούν να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνων για την Λένα Σαμαρά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας.

Συγκεκριμένα, μπορούν να βοηθηθούν:

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)»

Συγκλονίζει η ανάρτηση του αδελφού της Λένας Σαμαρά: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα…»