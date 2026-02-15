Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της MEGA ELECTRICS A.E.B.E. για την αδόκητη απώλεια του Γενικού Διευθυντή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ - Real.gr

Quantcast
Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της MEGA ELECTRICS A.E.B.E. για την αδόκητη απώλεια του Γενικού Διευθυντή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
20:41, 15/02/2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο της MEGA ELECTRICS AEBE σε έκτακτη συνεδρίασή του μετά την θλιβερή είδηση του θανάτου του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ο οποίος υπήρξε εκ των ακρογωνιαίων λίθων της, συμβάλλοντας και υπηρετώντας με ακλόνητη πίστη, ήθος και συναίσθημα το όραμα της εταιρείας από την δημιουργία της μέχρι την τελευταία του πνοή,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει την βαθιά του οδύνη για την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου και συνεργάτη.

2. Να  εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

3. Να παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.

4.  Να σταλεί Στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία.

5. Να καταθέσει χρήματα εις μνήμην του στον σύλλογο παιδιών με καρκίνο <<ΕΛΠΙΔΑ >>

6. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και να αναρτηθεί στην σελίδα της Εταιρίας.

Αιωνία του η μνήμη.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ MEGA ELECTRICS AEBE.

