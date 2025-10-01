Ανακοίνωση του ΕΚΑΒ για τον Πάνο Ρούτσι: «Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα» - Real.gr

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για την παρακολούθηση της κατάστασης υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας. Οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά τον απεργό, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για άμεση παρέμβαση σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα.