Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο - Real.gr

Ανακοίνωση για το θάνατο του 2χρονου παιδιού από επίθεση σκύλου εξέδωσε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια του 2χρονου παιδιού στην περιοχή του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο και απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, ο αδελφός του παιδιού είναι μαθητής του Δημοτικού και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ΥΠΑΙΘΑ κινητοποιήθηκε άμεσα και βρίσκονται ήδη στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός από το ΚΕΔΑΣΥ, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

«Το Υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους», καταλήγει η ανακοίνωση.