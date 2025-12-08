Quantcast
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο - Real.gr
real player

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

16:00, 08/12/2025
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

Ανακοίνωση για το θάνατο του 2χρονου παιδιού από επίθεση σκύλου εξέδωσε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια του 2χρονου παιδιού στην περιοχή του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο και απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια.

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, ο αδελφός του παιδιού είναι μαθητής του Δημοτικού και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ΥΠΑΙΘΑ κινητοποιήθηκε άμεσα και βρίσκονται ήδη στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός από το ΚΕΔΑΣΥ, με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

«Το Υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

Αγρότες: Επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά στην Κρήτη - Κλειστά τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - BINTEO

15:32 08/12
Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

Απάντηση Μητσοτάκη στις «φωνές» μέσα από τη ΝΔ: Δεν θα δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία θα μας ζητούν οι ευρωπαίοι να επιστρέψουμε με τόκο

13:42 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

13:20 08/12
Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

Άννα Βίσση: Διάλειμμα από τη νύχτα και τέλος το Καλλιμάρμαρο – Τα νέα επαγγελματικά της σχέδια

15:15 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12

Ροή Ειδήσεων

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

Αγνοούνται 15 αλλοδαποί, μετά την τραγωδία ανοικτά της Ιεράπετρας

16:30 08/12
Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Βουλή: Αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

16:23 08/12
Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

Κίνα: Ανθρωποειδές ρομπότ κλωτσά τον CEO της εταιρείας που το κατασκεύασε ρίχνοντάς τον κάτω - ΒΙΝΤΕΟ

16:15 08/12
Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

Τραγωδία στη Ζάκυνθο: «Το πίτμπουλ τρόμαξε από πυροβολισμούς κυνηγών...» - Τι λέει η μητέρα του δίχρονου στην DailyMail

16:10 08/12
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για το θάνατο του 2χρόνου στη Ζάκυνθο

16:00 08/12
Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Πώς η Ελλάδα ανεβάζει ταχύτητα στην κλινική έρευνα σε μια Ευρώπη που αλλάζει

15:59 08/12
Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

Ελεονώρα Μελέτη για Θοδωρή Μαροσούλη: «Περνάμε μια φάση που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός»

15:45 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Το νέο παγκόσμιο υγειονομικό τοπίο - Καινοτομία, ελλείψεις και το στοίχημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας

15:39 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved