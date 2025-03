Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 11ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου για τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης τον Μάιο στη Βοστώνη - Real.gr

. Μία σύμπραξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross . Θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη, στις 29 Απριλίου.

Δημοσιογράφοι από 50 και πλέον μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς, πανεπιστημιακοί ερευνητές από δεκάδες Πανεπιστήμια από όλη την υφήλιο και κορυφαίοι καλλιτέχνες και διανοούμενοι, πρόκειται να δώσουν το «παρών» στις εργασίες του 11ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» από 24-29 Μαΐου στo Maliotis Cultural Center of Holy Cross στη Βοστώνη.

Η διοργάνωση φέρει φέτος τον ειδικότερο τίτλο: «Ομογενειακά μέσα ενημέρωσης: προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό». Το πρόγραμμα, το οποίο θα προσφερθεί δωρεάν, θα εστιάσει στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης και την προσφορά τους στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, και πρόκειται να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο ομογενειακό φόρουμ των ΜΜΕ, δεδομένου ότι θα συμμετέχουν ιδιοκτήτες, διευθυντές και εκπρόσωποι εφημερίδων, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ενημερωτικών ιστοσελίδων από την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία.

Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο θα φιλοξενήσει επίσης έκθεση σκίτσων 3 διακεκριμένων Ελλήνων σκιτσογράφων, των Ηλία Μακρή, Ανδρέα Πετρουλάκη, Στάθη Σταυρόπουλου, μια ελληνική «νηοπομπή» που θα ξεκινήσει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να απευθυνθεί στη διασπορά. Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, την Τρίτη 29 Απριλίου και ώρα 7 το απόγευμα.

Επιπλέον, αυτές τις ημέρες θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις «Κάπα Εκδοτική» ο τόμος των πρακτικών της περυσινής διοργάνωσης για τη διάδοση της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς στην ομογένεια. Η συλλογική αυτή έκδοση θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη, καθώς και σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης, με τη συνεργασία της Πτέρυγας Μπεχράκη που περιλαμβάνει καθηλωτικές παραστάσεις αρχαίου Ελληνικού ναού. Αναλυτικά:

Οι διοργανωτές

Το 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο οργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross της Βοστώνης και με τη συμμετοχή του Τμήματος Ελληνικής Παιδείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Greek Applied Linguistics Association, του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, της Study in Greece, του Center for Hellenic Studies του University of Chicago, της Fondazione Vexillum και της Hellenic Association of Political Scientists. Θα πραγματοποιηθεί στο Maliotis Cultural Center στο Brookline και θα υλοποιηθεί μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Υπό την αιγίδα της Βουλής και της Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού του ΥΠΕΞ

Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα συμμετέχει με ομιλία της η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κ. Μάιρα Μυρογιάννη. Το πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό (2024-2027). Στις εργασίες θα συμμετάσχουν ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Ιωσήφ Πλακιωτάκης και αντιπροσωπεία βουλευτών της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, που θα αποτελείται από τους κ.κ. Νίνα Γ. Κασιμάτη, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και Στυλιανό Πέτσα, πρ. υπουργό.

Η παρουσία του Αν. Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την Πέμπτη 29 Μαΐου τις εργασίες του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου θα τιμήσει με την παρουσία του ο Μάικλ Ρήγας, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Σχολής Δημόσιας Διοίκησης John F. Kennedy του Harvard University και του Boston University. Ομιλία θα προσφέρει και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος.

Επιστημονικές συμμετοχές από Αφρική, Αυστραλία, Αργεντινή, Κίνα

Εντυπωσιακές είναι οι συμμετοχές πανεπιστημιακών, ερευνητών και διδακτορικών φοιτητών από δεκάδες Πανεπιστήμια του κόσμου. Ειδικότερα, από την Ευρώπη, συμμετέχουν διδάκτορες και ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Paul Valéry-Montpellier III (Γαλλία), Aix-Marseille (AMU-CNRS) (Γαλλία), Cambridge (Ηνωμένο Βασίλειο), Florence (Ιταλία), Κύπρου (Κύπρος), Frederick (Κύπρος). Από την Αμερική, οι συμμετοχές των ομιλητών προέρχονται από τα Πανεπιστήμια Harvard, University of Chicago, Hellenic College Holy Cross, Brown, Boston University. Επιπλέον, συμμετέχουν ομιλητές από το Πανεπιστήμιο Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, το Πανεπιστήμιο An Hui της Κίνας και το Πανεπιστήμιο Addis Ababa Αιθιοπίας. Από την Ελλάδα οι συμμετοχές προέρχονται από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ειδικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα συμμετέχουν πολλοί πανεπιστημιακοί με επικεφαλής της αποστολής την Πρύτανη, Καθηγήτρια κ. Άννα Μπατιστάτου.

Παγκόσμιο φόρουμ ομογενειακών ΜΜΕ

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ως χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας, καθώς και το Κανάλι της Βουλής. Χορηγοί επικοινωνίας είναι επίσης το Real FM, η Real News, και το real.gr, καθώς και η ATHENS VOICE και το CNN GREECE. Ως χορηγός επικοινωνίας συμμετέχει το Greek Service της Deutsche Welle.

Ως χορηγοί επικοινωνίας συμμετέχουν επίσης τα ακόλουθα μέσα ενημέρωσης: Orthodox Observer News, Εθνικός Κήρυξ/The National Herald στις Η.Π.Α., Hellenic News of America, Greek News Usa, Cosmos Philly. Greek – American News from Philadelphia, The Panhellenic Post, η καθημερινή εθνική έκδοση Greek Herald και η εφημερίδα Neos Kosmos από την Αυστραλία, το Ελληνικό Κοινωφελές Ραδιόφωνο Νέας Υόρκης COSMOS FM, H W Media Group από την Αυστρία (ομογενειακές ιστοσελίδες https://hephaestuswien.com/, https://pyramisnews.gr και το ελληνόφωνο ραδιόφωνο στην Αυστρία, Hephaestus Radio). Το Pyramis News απευθύνεται στην ομογένεια της Αφρικής και των Αραβικών Κρατών.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι και τα εξής ομογενειακά μέσα: Kallimera Massalia στη Γαλλία, WNTN Radio-1550 AM/Grecian Echoes στη Βοστώνη, Hellenic Radio από το Μπεντφορντβιού του Γιοχάνεσμπουργκ, ομογενειακός ραδιοφωνικός σταθμός της Νότιας Αφρικής «Νέα Πανελλήνια Φωνή», εφημερίδα «Ελευθερία» Λονδίνου, 2mm Radio, Sydney, Darwin, Wollongong, ιστοσελίδα «Ηχώ» Κεντρικής και Νοτίου Αφρικής, NEWSVILLE στο Βέλγιο κ.ά.

Επιπροσθέτως, στο 11ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο συμμετέχει από τον Καναδά ο Όμιλος Μέσων Μαζικής ενημέρωσης BCI MEDIA GROUP (Broadcast Canadian & International TV – Radio Network and Telecommunication) και συγκεκριμένα με την παγκόσμια ψηφιακή τηλεόραση NETV Toronto και NETV Europe, την ενημερωτική πλατφόρμα BCI 24 News Network και τη συνδρομητική ψηφιακή πλατφόρμα GoSMART TV PLUS.

Από την Αίγυπτο συμμετέχουν ο «Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος» – Παράρτημα της Λογοδοσίας της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας και ο «Φάρος Ομογένειας» καθώς και η ελληνική κοινότητα Καΐρου η οποία εκδίδει την εφημερίδα «Νέο Φως».

Συμμετέχει επίσης η Ελληνική Διασπορά Γαλλίας – Diaspora grecque en France. Νεώτερες συμμετοχές οι οποίες έχουν προστεθεί στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: Active News Uk (Ηνωμένο Βασίλειο), e-enimerosi (Γερμανία), Balkan Radio Strimonika (Σόφια, Βουλγαρία), Radio SDW (Σόφια), «Δορυφόρος Μονάχου» (Γερμανία). Επιπλέον, συμμετέχει η πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης Νόστος της Αργεντινής, με συνεργασίες στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Αrgentina και Splendid, αλλά και στη διαδικτυακή τηλεόραση στο λατινοαμερικάνικο κανάλι TV Mundo Digital. Χορηγός επικοινωνίας είναι και η Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού, o Europolitis – Η ελληνική εφημερίδα στην Ευρώπη – DIE GRIECHISCHE ZEITUNG IN EUROPA στη Γερμανία, η NGTV – New Greek Television στη Νέα Υόρκη και η Greek City Times. Προστίθεται η Panhellenic Federation of Florida με την εκπομπή “Panhellenic news” στο Αμερικανικό ραδιόφωνο Tan Talk Radio.

Στρογγυλές τράπεζες, επισκέψεις σε Προξενεία, MFA, Harvard

To πρόγραμμα περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια με δημοσιογράφους ομογενειακών μέσων (ανά ήπειρο), αλλά και από πολλά ελληνικά ΜΜΕ, κεντρικές ομιλίες, εργαστήρια, ειδική συνεδρία με νέους ερευνητές, καθώς και στρογγυλό τραπέζι για την ελληνική αριστεία και τα ιατρικά επιτεύγματα. Σημαντικό είναι και το πολιτιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την έκθεση γελοιογραφίας, τη συμμετοχή της Ελληνικής Χορωδίας Βρυξελλών, επίσκεψη στην εμβληματική πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, δεξίωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βοστώνη και ξενάγηση στο Μουσείο Καλών Τεχνών και στην Πτέρυγα Μπεχράκη, προσφορά του κ. Ντρέικ Μπεχράκη, όπου και θα παρουσιαστεί ο τόμος των πρακτικών του 10ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, παρουσία του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου και της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτριας κ. Άννας Μπατιστάτου.

Ο Γιάννης Μπέζος στο τηλεοπτικό σποτ

Το πρόγραμμα του 2025 προβάλλεται και μέσω τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής διαφήμισης στην Ελλάδα και στα ομογενειακά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό και σκηνοθέτη κ. Γιάννη Μπέζο. Την παραγωγή ανέλαβε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Production House, με τη σκηνοθετική επιμέλεια του κ. Πάνου Μανολίτση και της ομάδας του. Το σποτ εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=852poHqAWkw

Η επίσημη παρουσίαση στο Μουσείο Μπενάκη

Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος της Βοστώνης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Απριλίου 2025 και ώρα 7 μ.μ. στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη (Βασιλίσσης Σοφίας και Κουμπάρη). Στην εκδήλωση χαιρετισμό θα απευθύνουν ο κ. Ιωάννης Ιωσήφ Πλακιωτάκης, Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος (βιντεοσκοπημένος χαιρετισμός), η κ. Μάιρα Μυρογιάννη, Γ. Γ. Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας, ο κ. Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων, η κ. Αντωνία Μοροπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Πολυτεχνείου, Μέλος Διοίκησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η κ. Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου, Πρέσβειρα εκ Προσωπικοτήτων, πρ. Πρέσβειρα της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Πρόεδρος «Καλλιπάτειρας»

Ομιλητές θα είναι οι κ.κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, π. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Άννα Μπατιστάτου, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γιάννης Μπέζος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, καθώς και οι επιμελητές του τόμου των πρακτικών κ.κ. Ν. Τσιτσανούδη Μαλλίδη, Καθηγήτρια, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθύντρια Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου, Ν. Μαθιουδάκης, Μεταδιδάκτωρ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ. Καλωσόρισμα θα απευθύνει εκπρόσωπος του Μουσείου Μπενάκη. Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί βράβευση των κ.κ. Χρυσούλας Κουρκουντή, Εκτελεστικής Διευθύντριας Maliotis Cultural Center και George M. Cantonis, ex President of Hellenic College Holy Cross, που θα ταξιδέψουν από την Αμερική στην Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση. Θα ακολουθήσει μουσικό αφιέρωμα στο πλαίσιο του έτους Μίκη Θεοδωράκη από τους κ.κ. Άννα Μπιθικώτση και Σωτήρη Δογάνη. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος και διευθυντής των «Τετραδίων Πολιτισμού» κ. Κώστας Λασκαράτος.

Διεύθυνση προγράμματος

Ιδρύτρια και Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη. Την οργανωτική διεύθυνση του προγράμματος στη Βοστώνη έχει η Εκτελεστική Διευθύντρια του Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross κ. Χρυσούλα Κουρκουντή.

Πληροφορίες: https://summerschool.ac.uoi.gr