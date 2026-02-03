Ανάρτηση με αιχμές από τον Θοδωρή Κολυδά: «Η υπερβολή στην πρόγνωση και η πραγματικότητα του χειμώνα» - Real.gr

Quantcast
19:45, 03/02/2026
Ανάρτηση με αιχμές από τον Θοδωρή Κολυδά: «Η υπερβολή στην πρόγνωση και η πραγματικότητα του χειμώνα»

Μία ανάρτηση με αιχμές για μετεωρολόγους που κάθε αλλαγή του καιρού την βαπτίζουν με ευκολία «επικείμενη κακοκαιρία», έκανε στον λογαριασμό του στο «X» ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, «αυτό αγγίζει συχνά τα όρια της υπερβολής». Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του τονίζει επίσης ότι «η συνεχής δραματοποίηση κάθε μετεωρολογικής μεταβολής δεν ενημερώνει – κουράζει, αποπροσανατολίζει και συχνά καλλιεργεί αδικαιολόγητη ανησυχία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Η υπερβολή στην πρόγνωση και η πραγματικότητα του χειμώνα

– Ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί στο γνώριμο χειμερινό μοτίβο των διαδοχικών διαταραχών, που θα διατηρούν κατά διαστήματα άστατες συνθήκες, χωρίς όμως να προδιαγράφεται κάτι ιδιαίτερα έντονο ή ανησυχητικό. Με απλά λόγια, πρόκειται για απολύτως φυσιολογική εξέλιξη για την εποχή – τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
– Αξίζει όμως να επισημανθεί μια τάση που τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει… μετεωρολογικό «έθιμο». Η ευκολία με την οποία κάθε αλλαγή του καιρού βαφτίζεται «επικείμενη κακοκαιρία» – κυρίως από media αλλά και νεότερους συναδέλφους – αγγίζει συχνά τα όρια της υπερβολής. Βρισκόμαστε στον χειμώνα, όχι σε κάποια ακραία κλιματική εκτροπή. Οι εναλλαγές βαρομετρικών συστημάτων και οι βροχοπτώσεις δεν είναι έκτακτο γεγονός, αλλά ο ίδιος ο ορισμός της εποχής. Και, ας μην το ξεχνάμε, αυτά τα νερά είναι πολύτιμα για τους υδροφόρους ορίζοντες, τη γεωργία και τη συνολική υδατική ισορροπία της χώρας.

– Η συνεχής δραματοποίηση κάθε μετεωρολογικής μεταβολής δεν ενημερώνει – κουράζει, αποπροσανατολίζει και συχνά καλλιεργεί αδικαιολόγητη ανησυχία, ιδιαίτερα σε κατοίκους περιοχών που έχουν βιώσει ακραία φαινόμενα στο παρελθόν. Η μετεωρολογία δεν χρειάζεται τίτλους καταστροφής για να γίνει ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται ακρίβεια, τεκμηρίωση και μέτρο.

– Η υπευθυνότητα στην επικοινωνία του καιρού είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την πρόγνωση. Λίγη περισσότερη νηφαλιότητα και λιγότερη… τηλεοπτική δραματοποίηση θα ωφελούσε τόσο την επιστημονική αξιοπιστία όσο και την ψυχραιμία της κοινωνίας.

 


 

 

 

