Quantcast
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ - Τι ισχύει για τις ενστάσεις - Real.gr
real player

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ – Τι ισχύει για τις ενστάσεις

14:30, 03/09/2025
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ – Τι ισχύει για τις ενστάσεις

Αναρτήθηκαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2025, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ του σχολικού έτους 2025-2026, σύμφωνα με τη ΣΟΧ2/2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ, θα διαρκέσει από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστούν, πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 50 ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αποκλειστικό: Το real.gr αποκαλύπτει τα διαβιβαστικά έγγραφα για την «μαφία της Κρήτης» - Δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία

Αποκλειστικό: Το real.gr αποκαλύπτει τα διαβιβαστικά έγγραφα για την «μαφία της Κρήτης» - Δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία

14:05 03/09
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που Τούρκοι ψαράδες πυροβόλησαν στον αέρα κατά Ελλήνων αλιέων στο Θρακικό πέλαγος - Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που Τούρκοι ψαράδες πυροβόλησαν στον αέρα κατά Ελλήνων αλιέων στο Θρακικό πέλαγος - Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης

13:22 03/09
«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο λαθρεμπόριο καυσίμων: 22 συλλήψεις - Εντοπίστηκε αποθήκη του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη

«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο λαθρεμπόριο καυσίμων: 22 συλλήψεις - Εντοπίστηκε αποθήκη του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη

13:52 03/09
Μονή Σινά: Ποια είναι η γυναίκα που στοχοποιήθηκε από τους στασιαστές μοναχούς - Τι λέει για τον Δαμιανό

Μονή Σινά: Ποια είναι η γυναίκα που στοχοποιήθηκε από τους στασιαστές μοναχούς - Τι λέει για τον Δαμιανό

13:41 03/09
Το Ισραήλ κατηγορεί τον Μακρόν ότι αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή με την επικείμενη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Το Ισραήλ κατηγορεί τον Μακρόν ότι αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή με την επικείμενη αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

12:15 03/09
Η Κίνα αποκαλύπτει τη στρατιωτική της ισχύ: Διηπειρωτικοί πύραυλοι, stealth και υποβρύχια drones στη μεγαλειώδη παρέλαση

Η Κίνα αποκαλύπτει τη στρατιωτική της ισχύ: Διηπειρωτικοί πύραυλοι, stealth και υποβρύχια drones στη μεγαλειώδη παρέλαση

10:46 03/09
Ο Πάνος Καμμένος απαντά για την υπόθεση της Κρήτης

Ο Πάνος Καμμένος απαντά για την υπόθεση της Κρήτης

11:15 03/09
Ευρωβαρόμετρο: Περισσότερη προστασία και ενότητα ζητούν οι πολίτες από την ΕΕ

Ευρωβαρόμετρο: Περισσότερη προστασία και ενότητα ζητούν οι πολίτες από την ΕΕ

10:29 03/09

Ροή Ειδήσεων

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ - Τι ισχύει για τις ενστάσεις

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ - Τι ισχύει για τις ενστάσεις

14:30 03/09
ΠΑΣΟΚ: Δυστυχώς για τον κ. Πιερρακάκη τον διαψεύδουν οι αριθμοί και η αμείλικτη πραγματικότητα εκατομμυρίων Ελλήνων

ΠΑΣΟΚ: Δυστυχώς για τον κ. Πιερρακάκη τον διαψεύδουν οι αριθμοί και η αμείλικτη πραγματικότητα εκατομμυρίων Ελλήνων

14:17 03/09
Κρεμλίνο: Οι απόψεις του Μερτς για τις συνομιλίες για την Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν

Κρεμλίνο: Οι απόψεις του Μερτς για τις συνομιλίες για την Ουκρανία θα πρέπει να αγνοηθούν

14:15 03/09
Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι λογαριασμοί των κατηγορούμενων

Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι λογαριασμοί των κατηγορούμενων

14:07 03/09
Αποκλειστικό: Το real.gr αποκαλύπτει τα διαβιβαστικά έγγραφα για την «μαφία της Κρήτης» - Δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία

Αποκλειστικό: Το real.gr αποκαλύπτει τα διαβιβαστικά έγγραφα για την «μαφία της Κρήτης» - Δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία

14:05 03/09
Βίκυ Κουλιανού: Οι βόλτες με τον νέο της σύντροφο στα σοκάκια της Μυκόνου

Βίκυ Κουλιανού: Οι βόλτες με τον νέο της σύντροφο στα σοκάκια της Μυκόνου

14:00 03/09
«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο λαθρεμπόριο καυσίμων: 22 συλλήψεις - Εντοπίστηκε αποθήκη του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη

«Χτύπημα» του ελληνικού FBI στο λαθρεμπόριο καυσίμων: 22 συλλήψεις - Εντοπίστηκε αποθήκη του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη

13:52 03/09
Cozy corner: Ιδέες για να φτιάξετε τη δική σας «ζεστή γωνιά» στο σπίτι

Cozy corner: Ιδέες για να φτιάξετε τη δική σας «ζεστή γωνιά» στο σπίτι

13:45 03/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved