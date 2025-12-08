Αναστάτωση σε γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη: 17χρονος μέθυσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Real.gr

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε σε γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη εξαιτίας ενός ανήλικου που μέθυσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ο 17χρονος πήγε μαζί με τον πατέρα του σε ένα γάμο που ήταν καλεσμένοι στο Ρέθυμνο. Κατά τη διάρκεια του γαμήλιου γλεντιού ο ανήλικος κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεθύσει.

Ο πατέρας του τον πήγε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου προκειμένου οι γιατροί να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρχές με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην σύλληψη του 50χρονου πατέρα με τις κατηγορίες της παραμέλησης ανηλίκου και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 17χρονος έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο καθώς η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.