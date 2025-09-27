Αναστάτωση στα Τρίκαλα: Αρκούδα έκανε βόλτες στην πόλη - Δείτε φωτογραφίες - Real.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε τη νύχτα στα Τρίκαλα, όταν μια νεαρή αρκούδα εμφανίστηκε στους δρόμους της πόλης και έγινε viral στα social media.

Η πρώτη εμφάνιση του ζώου καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οδό Μαβίλη, όπου νυχτερινοί περιπατητές έμειναν άφωνοι μπροστά στο θέαμα. Σύμφωνα με το trikalaidees.gr μια ώρα αργότερα, η αρκούδα εντοπίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στην οδό Αρειανού, κοντά στο νοσοκομείο των Τρικάλων. Φωτογραφίες που δημοσίευσε το Trikalaidees την απεικονίζουν να κινείται ήρεμα, αλλά εμφανώς αποπροσανατολισμένη.

Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για νεαρό ζώο περίπου δύο ετών, που πιθανότατα απομακρύνθηκε από το φυσικό του περιβάλλον αναζητώντας τροφή ή παρασυρμένο από την περιέργεια. Το περιστατικό έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές: Πυροσβεστική και Αστυνομία βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ αναμένεται και η συνδρομή της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» ή άλλων αρμόδιων φορέων. Μέχρι στιγμής, η αρκούδα παραμένει άφαντη.

Η παρουσία της έχει προκαλέσει αντιδράσεις: ανησυχία και φόβο για την ασφάλεια κατοίκων και ζώου, αλλά και ενθουσιασμό για την «αναπάντεχη συνάντηση με τη φύση». Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι αρκούδες δεν είναι επιθετικές από τη φύση τους, εκτός αν προκληθούν ή αιφνιδιαστούν, και συστήνουν στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να μην πλησιάζουν και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση που την εντοπίσουν.