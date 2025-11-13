Αναστάτωση στο κέντρο του Ηρακλείου: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος - ΦΩΤΟ - Real.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος.

Σύμφωνα με το creta24.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 12:10 το βράδυ, στη διάρκεια βροχόπτωσης. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα, το ΙΧ, να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε μάλιστα και κορδέλες, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός.