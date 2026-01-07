Αναστέλλεται η απεργία των λαϊκών αγορών - Λειτουργούν κανονικά από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου - Real.gr

Θετική εξέλιξη σημειώθηκε στο σύνολο των αιτημάτων των παραγωγών των λαϊκών αγορών από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε νέα βάση μπαίνουν ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης προσαρμόζεται στα πραγματικά εισοδήματα, ενώ το ηλεκτρονικό τιμολόγιο προσαρμόζεται στα πραγματικά δεδομένα των λαϊκών αγορών, τόσο στο χωράφι όσο και στον πάγκο.

Την Παρασκευή οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κανονικά σε όλη τη χώρα.

Η προγραμματισμένη δράση στη λαχαναγορά του Ρέντη δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Παραγωγών

Σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρονται τα εξής: «Μετά από συναντήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο και στο Υπουργείο Οικονομικών με τους: Υφυπουργό κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά αναστέλλεται η επ’ αόριστον απεργία των λαϊκών αγορών και ο αποκλεισμός της λαχαναγοράς. Αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές. Θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Μακρίδης Βασίλειος

Ο Γεν. Γραμματέας Περτσούνης Δημήτριος».