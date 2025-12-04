Αναστέλλεται η λειτουργία εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής - Real.gr

Quantcast
Αναστέλλεται η λειτουργία εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της ΔΥΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής

21:27, 04/12/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Ανακοινώθηκε η αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών και βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην Περιφέρεια Αττικής, δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, η Πειραματική Επαγγελματική Σχολή (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

