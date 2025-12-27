Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ανασύρθηκαν οι τέσσερις νεκροί ορειβάτες – Μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Ιτέα - Real.gr

Ανασύρθηκαν τα άψυχα σώματα των τεσσάρων ορειβατών που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα Βαρδούσια Όρη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για τον εντοπισμό τριών ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή κοντά στον οικισμό Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Π.Υ. Άμφισσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., σε συνδρομή με την ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από πολύωρες έρευνες, οι πυροσβέστες σε συνεργασία με στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ. εντόπισαν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ελικοπτέρου, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την περιοχή, το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί είναι εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές.