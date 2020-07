Ανατριχίλα: Καμπάνες χτυπούν πένθιμα για την Αγία Σοφία σε όλη την Ελλάδα - Εψαλαν τον Ακάθιστο στην Τήνο

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία του Ακάθιστου Ύμνου θα τελεστεί στις 20:00 το βράδυ και την Ιερά Μητρόπολη Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Ιερώνυμο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, την Παρασκευή και ώρα 20:00, ημέρα λειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, αλλά και ημέρα πένθους και οδύνης για όλη την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό και ολόκληρο τον Ελληνισμό, o Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος θα παραστεί της Ιεράς Ακολουθίας του Ακαθίστου Ύμνου στον Καθεδρικό Ι. Ναό Αθηνών.

Ο Ακάθιστος Ύμνος εψάλη χθες το βράδυ στην Τήνο, έξω από τον Ναό της Μεγαλόχαρης με πλήθος κόσμους να συνοδεύει τον Μητροπολίτη Σύρου – Τήνου Δωρόθεο σε μια κατανυκτική λειτουργία. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετικά φορτισμένη για την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί, ενώ o Μητροπολίτης Δωρόθεος στηλίτευσε την στάση των διεθνών δυνάμεων απέναντι στην Τουρκία για την απόφασή της αυτή.

Οι καμπάνες των Ιερών Ναών της Θεσσαλονίκης χτυπούν πένθιμα, Το απόγευμα θα ψαλεί ο Ακάθιστος ύμνος στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ενώ ο Μητροπολίτης Άνθιμος καλεί σε πανστρατιά προσευχής.

Πάτρα

Πένθιμα κτυπούν από το πρωί οι καμπάνες των εκκλησιών της Μητρόπολης Πατρών, ενώ μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες σε όλους τους ναούς, τις υπηρεσίες της Μητρόπολης και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της τοπικής εκκλησίας. Πρόκειται για μία συμβολική κίνηση που αποφάσισε η Μητρόπολη των Πατρών, με αφορμή την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο μητροπολίτης Πατρών, Χρυσόστομος τέλεσε στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα παράκληση προς την Παναγία την Ελευθερώτρια, με τη συμμετοχή όλων των κληρικών της Μητρόπολης.

Βόλος

Πένθιμα χτύπησαν οι καμπάνες όλων των εκκλησιών και των μοναστηριών υπό την δικαιοδοσία της Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού μετά από απόφαση του μητροπολίτη κ. Ιγνατίου.

Στον Βόλο στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου ο πένθιμος ήχος των καμπάνων από το καμπαναριό του μητροπολιτικού ναού ακούστηκε για πρώτη φορά στις 12 ακριβώς, διήρκησε τριάντα λεπτά και την ίδια ώρα εψάλλει ο Ακάθιστος Ύμνος, ενώ και οι σημαίες από το πρωί στο προαύλιο της πλατείας Μητροπόλεως κυματίζουν μεσίστιες.

Η ίδια εικόνα και στην Ευαγγελίστρια, καθεδρικό της Νέας Ιωνίας, αλλά και σε όλες τις εκκλησίες του Βόλου, του Αλμυρού και της Αγιάς.

Πολύς κόσμος, που δεν ήξερε ότι οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα, για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, όταν μάθαιναν τον λόγο, αντιδρούσαν έντονα για την τουρκική ενέργεια και έσπευδαν εντός των ναών.

Κρήτη

Πένθιμα χτύπησαν οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησίες της Κρήτης, στις 12:00, ως ένδειξη της οδύνης και του εσωτερικού πόνου για την αποδοκιμαστέα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κρήτης, απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Όπως δήλωσε ο επίσκοπος Κνωσού, Πρόδρομος, η απόφαση να ηχήσουν για 10 λεπτά πένθιμα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών του νησιού είναι συμβολική και αποτελεί κάλεσμα προς τον κλήρο και τον λαό για πνευματικό συναγερμό. «Η Εκκλησία της Κρήτης καλεί το ποίμνιο της, κλήρο και λαό, σε έναν πνευματικό συναγερμό, ώστε να αφιερώσουμε λίγα λεπτά περισυλλογής και καρδιακής προσευχής για την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, την μεγάλη Εκκλησία», ανέφερε ο επίσκοπος Κνωσού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον επίσκοπο Κνωσού, σε όλες τις ιερές μονές, σήμερα, θα πραγματοποιηθεί παρακλητικός κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο, «την υπέρμαχο στρατηγό του γένους μας, επικαλούμενοι με τον τρόπο αυτό -όλοι μαζί- την ευχή για τη χάρη και τη σκέπη της Παναγίας, που δεν παύει να σκεπάζει κάθε ορθόδοξο χριστιανό σε ολόκληρο τον κόσμο».

Σε ανάρτηση στο twitter ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για την Αγία Σοφία επισημαίνει ότι η «δείχνει τη νοοτροπία του “δικαιώματος του κατακτητή” από την ηγεσία της Τουρκίας. Αυτό είναι επικίνδυνο για Χριστιανούς, Εβραίους και άλλες μειονότητες».

Η ανάρτηση στο twitter του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου:

?? Archbishop @Elpidophoros speaks to @AP after meeting @POTUS@VP at @WhiteHouse on #HagiaSophia: Says, Hagia Sophia action shows "right of conqueror" mentality by Turkey's leadership; this is dangerous for Christian, Jewish, and other minorities. WATCH: https://t.co/fQrjh3bCmppic.twitter.com/V7nlVF2qle