Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες - Real.gr

Αρκετά είναι τα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί εξαιτίας της ολισθηρότητας των δρόμων, μετά την πρωινή βροχή που σημειώθηκε σε διάφορα σημεία της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, ένα από τα ατυχήματα σημειώθηκε στην Ελιά όταν η οδηγός του αυτοκινήτου πάτησε λίγο φρένο και το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε να ανατραπεί στο πρανές.

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό οι αστυνομικοί, οι διασώστες αλλά και η πυροσβεστική παρακαλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των πρώτων βροχών καθώς οι δρόμοι είναι αρκετά ολισθηροί.