Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Ομολόγησε η νύφη της - Real.gr

Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου.

του Θεοδόση Πάνου

Ενώ τα πρώτα στοιχεία έδειχναν πως πρόκειται για ληστεία μετά φόνου, τα νεότερα στοιχεία βάζουν στο κάδρο την νύφη της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η νύφη της έχει προσαχθεί από τις Αρχές, ενώ φέρεται να ομολόγησε. Συγκεκριμένα, έσπασε το τζάμι και μπήκε στο σπίτι με καλυμμένα χαρακτηριστικά, ενώ γνώριζε πού υπήρχαν κάμερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κίνητρο ήταν τα χρήματα που πίστευε πως είχε στο σπίτι της η ηλικιωμένη. Συγκεκριμένα, η γυναίκα είχε μάθει πως η 75χρονη είχε στο σπίτι της κρυμμένα περίπου 8-10.000 ευρώ και κάποιες λίρες.

Η νύφη του θύματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, χρωστούσε χρήματα στην πεθερά της, τα οποία είχε δανειστεί για να παίξει στον τζόγο.

Υπενθυμίζεται πως όπως προκύπτει από το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.