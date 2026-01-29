Αναβάλλεται ο Αγώνας Δρόμου στη μνήμη του Άλκη Καμπανού λόγω πένθους για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ - Real.gr

Αναβάλλεται για τις 15 Φεβρουαρίου ο 2ος Αγώνας Δρόμου, που ήταν προγραμματισμένος να γίνει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του δολοφονημένου φιλάθλου Άλκη Καμπανού, από τη «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 - Εις το Όνομα του Άλκη».

Η αναβολή αποφασίστηκε σε ένδειξη πένθους για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Την απόφαση έλαβαν από κοινού η «Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών -Δ. Βικέλας» του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022», αναβάλλοντας όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις, που ήταν προγραμματισμένες για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Δομής, η απόφαση πάρθηκε ως ένδειξη σεβασμού, συλλογικού πένθους και συμπαράστασης στην απώλεια των ανθρώπινων ζωών, που πλήττει την αθλητική και φίλαθλη κοινότητα.

Ο 2ος Αγώνας Δρόμου, με εκκίνηση στις 11 το πρωί από το σημείο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού, και το φεστιβάλ αθλητικών δράσεων που ήταν προγραμματισμένο να γίνει μισή ώρα αργότερα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα πραγματοποιηθούν οριστικά την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.