Αναβολή της δίκης των δύο αγροτών για τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας - Real.gr

Νέα αναβολή για τις 14 Οκτωβρίου του 2026 έλαβε η εκδίκαση της υπόθεση της με κατηγορουμένους δυο αγρότες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, πρώτη ημέρα στων αγροτικών κινητοποιήσεων στο κόμβο του Πλατυκάμπου και στην πορεία προς το μπλόκο της Νίκαιας.

Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση αστυνομικού, ο οποίος κατέθεσε ότι δέχθηκε μπουνιά από έναν από τους κατηγορούμενους. Από την πλευρά της υπεράσπισης αμφισβητήθηκε το γεγονός ότι η επίθεση έγινε από τον κατηγορούμενο, ενώ έγινε επίκληση και σχετικού βίντεο. Στη συνέχεια ζητήθηκε να καταθέσουν δυο αστυνομικοί, νέοι αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων, ώστε να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα γεγονότα και τα επεισόδια.

Η έδρα έκανε δεκτό το αίτημα με τη συνέχιση της υπόθεσης να προσδιορίζεται στη νέα ημερομηνία.