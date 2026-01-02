Ανάβυσσος: Απήγαγαν και ξυλοκόπησαν 40χρονο για οικονομικές διαφορές - Real.gr

Συνελήφθη 21χρονος ο οποίος άσκησε σωματική βία σε βάρος 40χρονου και τον κλείδωσε σε δωμάτιο της οικίας του στην περιοχή του Καματερού λόγω οικονομικών διαφορών.

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 31-12-2025 στην περιοχή του Καματερού από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, 21χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή, εκβίαση, παράνομη κατακράτηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και -2- ακόμα δράστες, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, μεσημβρινές ώρες της 30-12-2025 το θύμα μετέβη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Αναβύσσου, προκειμένου να συναντήσει τον 21χρονο, αναφορικά με οικονομική διαφορά που εκκρεμούσε μεταξύ τους.

Στο σημείο, λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο 21χρονος από κοινού με -2- ακόμα άτομα, οι οποίοι αφού πληροφορήθηκαν από τον 40χρονο ότι δε δύναται να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις, τον απείλησαν, τον γρονθοκόπησαν και τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο που είχαν εκμισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

Στη συνέχεια ο 21χρονος οδήγησε τον 40χρονο στην οικία του στην περιοχή του Καματερού, όπου τον κλείδωσε, παρά τη θέλησή του, εντός δωματίου.

Όταν οι ανωτέρω εγκληματικές πράξεις περιήλθαν σε γνώση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, άμεσα συστήθηκε ειδική ομάδα αποτελούμενη από αστυνομικούς της εν λόγω Υπηρεσίας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντόπισαν την επίμαχη οικία, την έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση και στη συνέχεια ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 21χρονο κατηγορούμενο.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή, όσο και στην οικία του 21χρονου κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

μεταλλικό ρόπαλο,

μεταλλική ράβδος «γκλοπ» και

ρουχισμός που φορούσε ο δράστης κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ακόμα, εντοπίστηκε και αποδόθηκε στο θύμα το όχημά του, το οποίο είχαν αφαιρέσει οι δράστες.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.