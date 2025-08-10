Quantcast
Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα Πρέβεζας - Μήνυμα από το 112 - Real.gr
Αναζωπύρωση στη Βρυσούλα Πρέβεζας – Μήνυμα από το 112

18:25, 10/08/2025
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, νέος συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για αναζωπύρωση στην Βρυσούλα της Πρέβεζας, όπου χθες εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά που απείλησε το χωριό φωτογραφία.

Στις 18.05 ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην Κάτω Ρευματιά να απομακρυνθούν προς της Ρευματιά.

 

