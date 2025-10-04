Άνδρας έπεσε σε βράχια στο Ηράκλειο - Real.gr

Έσπευσαν δύο οχήματα και οκτώ πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα από το δύσβατο σημείο στο οποίο είχε πέσει.

«Συναγερμός» σήμανε σήμερα στο Ηράκλειο εξαιτίας ενός άνδρα που έπεσε σε βράχια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το πρωί όταν ένας 53χρονος την ώρα που βρισκόταν στο Κακό Όρος – άγνωστο πώς – έχασε την ισορροπία του και έπεσε στα βράχια.

Οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν και τον έδωσαν στο ΕΚΑΒ με τους διασώστες να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρουν στο εφημερεύον νοσοκομείο.