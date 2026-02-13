Quantcast
Ανεμοστρόβιλος έπληξε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στην Ιεράπετρα - Real.gr
real player

Ανεμοστρόβιλος έπληξε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στην Ιεράπετρα

12:43, 13/02/2026
Ανεμοστρόβιλος έπληξε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στην Ιεράπετρα

Σοβαρές καταστροφές σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στη θέση Λιβάδια του Δήμου Ιεράπετρας προκάλεσε ανεμοστρόβιλος, ο οποίος εκδηλώθηκε τη νύχτα που πέρασε.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, καλλιεργητές αντιλήφθηκαν το μέγεθος της καταστροφής, με τον δήμαρχο της περιοχής Μανώλη Φραγκούλη να σημειώνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων η καταστροφή είναι ολοσχερής.

«Συνεργεία από τον Δήμο Ιεράπετρας έχουν ήδη ξεκινήσει από νωρίς να κάνουν την καταγραφή, παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φραγκούλης, ο οποίος πρόσθεσε ότι το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Το μεσημέρι το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Στα διόδια Αφιδνών τα πρώτα τρακτέρ

Αγρότες: Το μεσημέρι το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα - Στα διόδια Αφιδνών τα πρώτα τρακτέρ

12:34 13/02
Παύλος Ντε Γκρες: Η απάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος - «Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου»

Παύλος Ντε Γκρες: Η απάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος - «Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου»

03:20 13/02
Αντιπαράθεση στη Βουλή - Λαζαρίδης: Ο Παναγόπουλος ΠΑΣΟΚάρα είναι - Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά την χώρα και δεν το ξέρουμε;

Αντιπαράθεση στη Βουλή - Λαζαρίδης: Ο Παναγόπουλος ΠΑΣΟΚάρα είναι - Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά την χώρα και δεν το ξέρουμε;

12:08 13/02
Συνελήφθη 44χρονος που ασελγούσε σε ανήλικους έναντι αμοιβής - Τον βοηθούσε ο 35χρονος πατέρας θύματος

Συνελήφθη 44χρονος που ασελγούσε σε ανήλικους έναντι αμοιβής - Τον βοηθούσε ο 35χρονος πατέρας θύματος

11:36 13/02
Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

07:02 12/02
Ατύχημα για τον Χρήστο Δάντη: Μπαίνει στο χειρουργείο – Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

Ατύχημα για τον Χρήστο Δάντη: Μπαίνει στο χειρουργείο – Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

13:15 13/02
Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

08:30 13/02
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ημέρα ευθύνης και σοβαρών αποφάσεων

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ημέρα ευθύνης και σοβαρών αποφάσεων

08:15 13/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved