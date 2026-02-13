Ανεμοστρόβιλος έπληξε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στην Ιεράπετρα - Real.gr

Σοβαρές καταστροφές σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στη θέση Λιβάδια του Δήμου Ιεράπετρας προκάλεσε ανεμοστρόβιλος, ο οποίος εκδηλώθηκε τη νύχτα που πέρασε.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, καλλιεργητές αντιλήφθηκαν το μέγεθος της καταστροφής, με τον δήμαρχο της περιοχής Μανώλη Φραγκούλη να σημειώνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων η καταστροφή είναι ολοσχερής.

«Συνεργεία από τον Δήμο Ιεράπετρας έχουν ήδη ξεκινήσει από νωρίς να κάνουν την καταγραφή, παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φραγκούλης, ο οποίος πρόσθεσε ότι το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο.