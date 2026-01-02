Ανεστίδης: Την Κυριακή οι αγρότες θα ανοίξουμε δίαυλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση - Real.gr

Ανοιχτό αφήνουν οι αγρότες το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν στάση ως προς τον τρόπο λήψης των αποφάσεων.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, οποιαδήποτε εξέλιξη θα αποφασιστεί συλλογικά από τους ίδιους τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Ανεστίδης είπε στους δημοσιογράφους ότι «την Κυριακή στην πανελλήνια σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα θα ρίξουμε άγκυρα» και «ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση».

Ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν επεκτάθηκε περαιτέρω, ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν, είπε ότι υπάρχει ήδη μία επαφή με την κυβέρνηση. Οι αγρότες θα ζητήσουν συγκεκριμένα πράγματα και εάν υπάρχει ανταπόκριση το επόμενο βήμα φαίνεται ότι θα είναι το τραπέζι του διαλόγου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για το αγροτικό ζήτημα, καθώς την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στο Πολιτιστικό Κέντρο στα Μάλγαρα για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Μέχρι και την ολοκλήρωση της πανελλήνιας σύσκεψης, τα Μάλγαρα θα παραμείνουν ανοιχτά.