Ανέβηκε η στάθμη στις λίμνες των Πρεσπών - BINTEO - Real.gr

Οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών, ταλαιπώρησαν τους κατοίκους στην δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά, αλλά δεν πήγαν χαμένες.

Οι βροχοπτώσεις και το σύνθετο γεωλογικό περιβάλλον στην περιοχή των Πρεσπών οδήγησαν μεγάλες ποσότητες υδάτων στις λεκάνες απορροής , με αποτέλεσμα οι λίμνες των Πρεσπών να δείχνουν ευνοούμενες από τα καιρικά φαινόμενα.

«Τα 400 χιλιοστά βροχής που έπεσαν στην περιοχή αντιπροσωπεύουν περίπου το μισό από όσο πέφτει σε μια χρονιά», εξηγεί ο Γιώργος Κατσαδωράκης, βιολόγος, διδάκτορας οικολογίας, επιστημονικός σύμβουλος της Εταιρίας Προστασίας. Πρεσπών. Έτσι αυξήθηκε η στάθμη. Ωστόσο, η πορεία της λίμνης καθορίζεται από μεγάλες κλιματικές κλίμακες και στο μέλλον η κλιματική αλλαγή, θα φέρει λιγότερες βροχές και χιόνια. Κάτι που δεν προοιωνίζεται θετικό, και η παρούσα αύξηση της στάθμης είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο.

Η λίμνη των Πρεσπών δημιουργήθηκε πρίν από περίπου 2 έως 5 εκατ. χρόνια, ως μία ενιαία λίμνη και αργότερα διαχωρίστηκε στην Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα, λόγω της εναποθέσεως ιζημάτων από τον ποταμό του Αγ. Γερμανού και της δράσης των νερών της λίμνης, τα οποία δημιούργησαν μια αμμώδη λωρίδα γης μήκους περίπου 4 χλμ.. Η Μικρή Πρέσπα ως “θυγατέρα” της Μεγάλης χωρίστηκε πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια. Η Μικρή Πρέσπα σε αντίθεση με την Μεγάλη διατηρούσε το ύψος των υδάτων, λόγω γεωλογικών σχηματισμών, αλλά τα τελευταία χρόνια αντιστράφηκε το φαινόμενο και λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων η στάθμη πέφτει και στην Μικρή.

Η στάθμη του νερού έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις έως και 10μ. κατά την δεκαετία του 1950, καθώς οι λόφοι που περιβάλλουν την λεκάνη απορροής απογυμνώθηκαν λόγω της εντατικής χρήσεως γης, την βόσκηση κοπαδιών αιγοπροβάτων, γεγονός που οδήγησε σε διάβρωση και μεταφορά ιζημάτων από τα ποτάμια, καθώς και σε μεγάλη επιφανειακή απορροή. Η άντληση νερού για την αρδευόμενη γεωργία, την εντατική καλλιέργεια φασολιών και μήλων, αλλά και για αστική χρήση, έριξαν την στάθμη του νερού τουλάχιστον κατά 2 μέτρα.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαδωράκη, στους κύκλους της φύσεως για τα επόμενα 100 χρόνια όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι παρά τις εξαιρέσεις κάποιων βροχοπτώσεων η φθίνουσα κατάσταση για τις λίμνες είναι μη αντιστρέψιμη.

Η δραματική πτώση της στάθμης του νερού της Μεγάλης Πρέσπας, ιδιαίτερα από το 1987, θέτει σε κίνδυνο ένα παγκόσμιο “hotspot” βιοποικιλότητας και ενδημισμού, καθώς και τους υδάτινους πόρους της ευρύτερης λεκάνης απορροής.