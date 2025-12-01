Ανέβηκε η στάθμη στις λίμνες των Πρεσπών αλλά δεν ανακόπτεται η πτωτική πορεία, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής - Real.gr

Γέμισαν νερό από τις έντονες βροχοπτώσεις των δύο τελευταίων μηνών οι λίμνες στις Πρέσπες, αλλά αυτό δεν ανακόπτει την πτωτική τους πορεία λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Την παραπάνω διαπίστωση κάνει, ο βιολόγος και διδάκτορας οικολογίας, επιστημονικός σύμβουλος της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) Γιώργος Κατσαδωράκης, με αφορμή τον μεγάλο όγκο νερού που έπεσε στην περιοχή και είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει η στάθμη των δύο λιμνών.

Συγκεκριμένα, η Μεγάλη Πρέσπα ανέβηκε κατά 25 εκατοστά και η Μικρή κατά 30, κάτι που σύμφωνα με τον κ. Κατσαδωράκη είναι λογικό, λόγω του περιορισμένου μεγέθους της. «Είναι πάλι χειρότερα απ’ ό,τι ήταν πέρσι, απλώς ανέβηκε λίγο η στάθμη στις Πρέσπες γιατί σε δύο μήνες έπεσαν 400 χιλιοστά βροχή, δηλαδή παραπάνω από το μισό νερό που πέφτει σε έναν χρόνο στην περιοχή».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Κατσαδωράκη, το γεγονός αυτό δεν αλλάζει κάτι στις επιστημονικές προβλέψεις, αφού οι τάσεις για κάποια ζητήματα στη φύση, δεν συμβαίνουν με γραμμικό τρόπο.

«Είναι σαν να μη τρέχει τίποτα, απλώς είναι μία εξαίρεση που δεν αλλάζει τον κανόνα. Δεν ακυρώνεται η κλιματική αλλαγή και η πορεία των λιμνών προς τα κάτω, ειδικά της Μικρής Πρέσπας», λέει ο επιστημονικός σύμβουλος της ΕΠΠ και προσθέτει ότι όλες οι προβλέψεις για τη στάθμη των λιμνών δείχνουν μείωση.

«Η τάση είναι προς τα κάτω. Το ότι, μετεωρολογικά, ειδικά την περίοδο της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να υπάρξει μια χρονιά που να είναι καλή -να πέσουν δηλαδή νερά και να ανέβουν οι λίμνες, δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η πορεία προς τα κάτω. Η τάση παραμένει ίδια. Επιπλέον, τα νερά στις λίμνες δεν είναι αιώνια, θα αρχίσει η εξάτμιση που είναι μεγαλύτερη λόγω της υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων».

Ο κ.Κατσαδωράκης ξεκαθαρίζει ότι η άνοδος των λιμνών δεν οδηγεί σε ένα αισιόδοξο σενάριο καθώς οι τάσεις δείχνουν το αντίθετο. «Μπορεί να υπάρχει μια χρονιά που η Μικρή Πρέσπα θα ανέβει μισό μέτρο -θα είναι μια εξαιρετική χρονιά- αλλά απλά η πτωτική τάση θα καθυστερήσει για έναν χρόνο».

Σημειώνεται ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής και της πτώσης του νερού της Μικρής Πρέσπας, κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να μετατραπεί σε στενό ποτάμι.

Παράλληλα, η Μεγάλη Πρέσπα, από το 1985, έχει χάσει 10 μέτρα από τη στάθμη της που αντιστοιχεί σε τεράστιες ποσότητες υδάτων.

