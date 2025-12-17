Αγγελική Ηλιάδη για τη διαθήκη της Καίτης Γκρέυ: Καθένας μπορεί να προχωρήσει όπως εκείνος νομίζει - Real.gr

Η Αγγελική Ηλιάδη με αφορμή τη νέα της συνεργασία με την Heaven Music, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day στον ALPHA.

Η τραγουδίστρια σχολίασε ακόμα τις φήμες των τελευταίων ημερών για γνωστό τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στη διαθήκη της γιαγιάς της, Καίτη Γκρέυ.

Αρχικά, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη νυχτερινή ζωή: «Υπάρχουν φαινόμενα κακοποίησης και στο τραγούδι αλλά δεν συμβαίνουν στη νύχτα τα χειρότερα πράγματα. Το θέμα είναι να προστατευόμαστε όσο μπορούμε. Πάθαινα διαταραχές πανικού, πιο δύσκολο από τις κρίσεις πανικού. Το αντιμετώπισα με φαρμακευτική αγωγή. Στους 3 μήνες ήμουν καλά και τα σταμάτησα».

Σε ερώτηση αν έχει νιώσει ποτέ ζήλια, αποκάλυψε πως: «Έχω νιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλια».

Επίσης, η Αγγελική Ηλιάδη ρωτήθηκε για τη διαθήκη της Καίτης Γκρέυ, για την οποία ο θείος της, Φίλιππος κατέθεσε αγωγή και ζητάει την ακύρωσή της, καθώς όπως δηλώνει είναι πλαστή. Στη διαθήκη της, η αείμνηστη τραγουδίστρια άφησε την περιουασία της στον εγγονό της, αδερφό της Αγγελικής Ηλιάδη.

«Για εμάς έχει κλείσει το κεφάλαιο με τη διαθήκη με την απόφαση. Τι να σχολιάσω για το θείο μου; Ο καθένας μπορεί να προχωρήσει όπως εκείνος νομίζει», ξεκαθάρισε η ίδια στο Happy Day.