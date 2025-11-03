Αγγελική Νικολούλη: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της - Το συγκινητικό μήνυμα - Real.gr

Η Αγγελική Νικολούλη βιώνει τις πιο δύσκολες ώρες καθώς «έχασε» τη μητέρα της το Σάββατο (1/11).

Σήμερα (3/11) έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μαμά της: «Καλό σου ταξίδι μανούλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή της την Κυριακή, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε μοιραστεί με το κοινό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της μαμάς της, στην οποία την βλέπουμε να μυρίζει ένα λουλούδι.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο συνόδευσε με την λεζάντα: «Μανούλα μου… Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ’ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε.

Πώς έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους.

Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. “Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…».