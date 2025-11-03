Quantcast
Αγγελική Νικολούλη: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της - Το συγκινητικό μήνυμα - Real.gr
real player

Αγγελική Νικολούλη: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της – Το συγκινητικό μήνυμα

23:21, 03/11/2025
Αγγελική Νικολούλη: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της – Το συγκινητικό μήνυμα

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Η Αγγελική Νικολούλη βιώνει τις πιο δύσκολες ώρες καθώς «έχασε» τη μητέρα της το Σάββατο (1/11).

Σήμερα (3/11) έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μαμά της: «Καλό σου ταξίδι μανούλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή της την Κυριακή, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε μοιραστεί με το κοινό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της μαμάς της, στην οποία την βλέπουμε να μυρίζει ένα λουλούδι.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο συνόδευσε με την λεζάντα: «Μανούλα μου… Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ’ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε.

Πώς έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει. Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους.

Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. “Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τζαμάικα-Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας

Τζαμάικα-Τυφώνας Μελίσα: Γαλλικό πολεμικό πλοίο παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας

00:15 04/11
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο

23:59 03/11
Τζένη Καρέζη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Βασίλη Τσιτσάνη – Σπάνια φωτογραφία από το 1976

Τζένη Καρέζη: Το τρυφερό στιγμιότυπο με τον Βασίλη Τσιτσάνη – Σπάνια φωτογραφία από το 1976

23:59 03/11
Βορίζια: Άφαντα τα τρία αδέρφια που καταζητούνται για το αιματοκύλισμα - Διαβουλεύσεις μέσω δικηγόρων για να παραδοθούν

Βορίζια: Άφαντα τα τρία αδέρφια που καταζητούνται για το αιματοκύλισμα - Διαβουλεύσεις μέσω δικηγόρων για να παραδοθούν

23:55 03/11
ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος δύο υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο Μίσιγκαν

ΗΠΑ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος δύο υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο Μίσιγκαν

23:50 03/11
Μιχάλης Αεράκης για τη βεντέτα στα Βορίζια: «Αν δεν γίνει σασμός, θα ξεσπάσει και δεύτερο κύμα»

Μιχάλης Αεράκης για τη βεντέτα στα Βορίζια: «Αν δεν γίνει σασμός, θα ξεσπάσει και δεύτερο κύμα»

23:40 03/11
Ουγγαρία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης καταγγέλλει πως έπεσε η αντιπολίτευση

Ουγγαρία: Θύμα κυβερνοεπίθεσης καταγγέλλει πως έπεσε η αντιπολίτευση

23:30 03/11
Αγγελική Νικολούλη: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της - Το συγκινητικό μήνυμα

Αγγελική Νικολούλη: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της - Το συγκινητικό μήνυμα

23:21 03/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved