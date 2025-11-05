Αγγελική Νικολούλη: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία της μητέρας της στον Πύργο - Real.gr

Στο πλευρό της δημοσιογράφου βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο των ΜΜΕ, που θέλησαν να της συμπαρασταθούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης τελέστηκε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η κηδεία της μητέρας της Αγγελικής Νικολούλη, Διονυσίας Λόξα, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στον Πύργο Ηλείας.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του «Φως στο Τούνελ» αποχαιρέτησε τη μητέρα της, που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο 1 Νοεμβρίου, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου. Στο πλευρό της βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον χώρο των ΜΜΕ, που θέλησαν να της συμπαρασταθούν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η Αγγελική Νικολούλη, βαθιά συντετριμμένη, παρέμεινε διακριτική, χωρίς δηλώσεις, ενώ δεν έλειψαν οι στιγμές έντονης φόρτισης, καθώς η απώλεια της μητέρας της αποτελεί ένα ισχυρό πλήγμα για την ίδια. Η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, με τη δημοσιογράφο να έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την αγάπη, τη στήριξη και τη δύναμη που της έδινε η μητέρα της σε κάθε στάδιο της ζωής και της καριέρας της.

Η εκλιπούσα, γυναίκα αγαπητή και σεβαστή στην τοπική κοινωνία, είχε τρία παιδιά — τη Μαρία, τον Νίκο και την Αγγελική — και είχε αντιμετωπίσει στη ζωή της δύσκολες δοκιμασίες, χάνοντας δύο εγγόνια σε νεαρή ηλικία.

Πλήθος κόσμου συνόδευσε την αγαπημένη μητέρα της δημοσιογράφου στην τελευταία της κατοικία, στέλνοντας με δάκρυα και λουλούδια το δικό του «αντίο».