Άγγελος Αναστασιάδης για την τραγωδία με τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Τρέμουν τα πόδια μου από την ώρα που το έμαθα» - Real.gr

Άγγελος Αναστασιάδης για την τραγωδία με τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: «Τρέμουν τα πόδια μου από την ώρα που το έμαθα»

08:08, 28/01/2026
Σύνοψη από το

  • Βαθύτατα συγκινημένος και εμφανώς σε δύσκολη κατάσταση, ο Άγγελος Αναστασιάδης Αντιπρόεδρος Β’ του ΠΑΟΚ μίλησε στο «Καλημέρα Ελλάδα» σχετικά με την τραγωδία, τονίζοντας πως «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε».
  • Η αντίδραση του συλλόγου και των φιλάθλων ήταν άμεση, με το γήπεδο της Τούμπας να μετατρέπεται σε μνημείο για τους αδικοχαμένους φιλάθλους, ενώ άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν μεταβεί στην Ρουμανία.
  • Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε τη δυσκολία του να διαχειριστεί την τραγωδία, δηλώνοντας ότι «όταν έμαθα για το περιστατικό έτρεμαν τα πόδια μου δεν μπορούσα να συνέλθω». Τέλος, τόνισε την ανάγκη για πανελλήνια στήριξη, καθώς «αυτές οι καταστάσεις δεν έχουν χρώματα, ούτε οπαδούς».
Πανελλήνιος θρήνος και η θλίψη για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ από τροχαίο στην Ρουμανία.

Βαθύτατα συγκινημένος και εμφανώς σε δύσκολη κατάσταση, ο Άγγελος Αναστασιάδης Αντιπρόεδρος Β’ του ΠΑΟΚ μίλησε στο «Καλημέρα Ελλάδα». Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, σχετικά με την τραγωδία, ανέλυσε τις συνθήκες και την ψυχολογία που επικρατεί στον σύλλογο. «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε», είπε.

Η αντίδραση του συλλόγου και των φιλάθλων ήταν άμεση, με το γήπεδο της Τούμπας να μετατρέπεται σε μνημείο για τους αδικοχαμένους φιλάθλους, ενώ, παράλληλα, άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν μεταβεί στην Ρουμανία.

 

 

Ο κ. Αναστασιάδης, μιλώντας για τη δική του προσπάθεια διαχείρισης της τραγωδίας, ανέφερε τη δυσκολία του να μεταβεί στην Τούμπα για να αποτίσει φόρο τιμής, «Δεν θέλω να πάω, θυμάμαι πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολα…. όταν έμαθα για το περιστατικό έτρεμαν τα πόδια μου δεν μπορούσα να συνέλθω, δεν έχω μιλήσει με άνθρωπο»

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ τόνισε ότι δεν κατηγορεί την FIFA ή την UEFA για την απόφαση να μην αναβάλει τον αγώνα και ελπίζει σε ένα νικητήριο αποτέλεσμα για να δώσει στους φιλάθλους πηγή ψυχολογικής δύναμης, ενώ, αναφέρθηκε στην στήριξη που πρέπει να υπάρξει σε πανελλήνιο επίπεδο, καθώς, «αυτές οι καταστάσεις δεν έχουν χρώματα, ούτε οπαδούς»

