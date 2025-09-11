Ανήλικα κορίτσια άρπαζαν χρυσές αλυσίδες από πεζούς – Έγιναν τρεις συλλήψεις – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Ανήλικα κορίτσια άρπαζαν χρυσές αλυσίδες από πεζούς – Έγιναν τρεις συλλήψεις – ΒΙΝΤΕΟ

23:06, 11/09/2025
Τα κορίτσια είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές.

Η παραβατικότητα των ανήλικων αρχίζει να ξεπερνάει τα όρια. Το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι συλλήψεις ανηλίκων δείχνει το πρόβλημα… Μάλιστα το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν έξαρση οι συλλήψεις ανηλίκων που επιτίθενται σε πεζούς και τους αρπάζουν τις αλυσίδες από τον λαιμό τους.

Το τελευταίο περιστατικό αφορά τρία κορίτσια ηλικίας μόλις 16 ετών, τα οποία είχαν ήδη απασχολήσει τις αρχές για παρόμοιες πράξεις.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Alpha το βράδυ της Πέμπτης, δείχνει μία μητέρα με το παιδί της να έρχεται αντιμέτωπη με απόπειρα αρπαγής της αλυσίδας της.

 

Το συγκεκριμένο γεγονός σημειώθηκε σε μια περίοδο όπου οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους. Μόνο τις τελευταίες ημέρες έχουν συλλάβει τουλάχιστον πέντε άτομα που παρίσταναν τους περαστικούς και άρπαζαν αλυσίδες, κυρίως από γυναίκες, πριν διαφύγουν τρέχοντας. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει επίσης βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του δράστη από τους αστυνομικούς.

 

