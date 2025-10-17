Ανήλικη βία στη Θεσσαλονίκη -15χρονος θύμα επίθεσης και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας - Real.gr

Το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο και η αστυνομία ταυτοποίησε τους δράστες

Μία νέα υπόθεση βίας μεταξύ ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη προκαλεί σοκ και ανησυχία για την αύξηση τέτοιων περιστατικών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου ταυτοποίησαν τους δράστες: έναν 15χρονο συνομήλικο του θύματος, ελληνικής καταγωγής, και μία 13χρονη αλβανικής καταγωγής.

Τα γεγονότα σημειώθηκαν περί τα τέλη Αυγούστου 2025 στη συμβολή των οδών Τσιμισκή με Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης, όταν τον χτύπησαν και προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπεια του 15χρονου, σύμφωνα με το rthess.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.