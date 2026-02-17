Quantcast
Ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για τον ξυλοδαρμό 16χρονου έξω από σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Real.gr
10:00, 17/02/2026
Για επίθεση σε βάρος 16χρονου, έξω από σχολικό συγκρότημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της προηγούμενης Τρίτης (10/2) στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Τη διερεύνηση του επεισοδίου είχε διατάξει εισαγγελέας κι από την έρευνα των αστυνομικών του Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας φαίνεται να προέκυψε η εμπλοκή τριών ανηλίκων (15, 16 και 17 ετών).

Από το οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ομάδα δραστών να εγκλωβίζει το 16χρονο θύμα και να επιτίθεται εναντίον του με σπρωξίματα, γροθιές και λακτίσματα, μπροστά σε σταθμευμένο όχημα.

Ο παθών κατάφερε να ξεφύγει, τρέχοντας στα γύρω στενά της περιοχής.

